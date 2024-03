F1, Bob Bell troca Alpine pela Aston Martin | AutoSport

Para Bob Bell, novo Diretor Técnico Executivo da equipa: “fiquei impressionado com o progresso que a Aston Martin Aramco tem feito nos últimos anos. A oportunidade de desempenhar o meu papel nesse percurso é incrivelmente entusiasmante e estou ansioso por trabalhar com os grandes líderes técnicos em Silverstone. A escala e a ambição deste projeto são altamente motivadoras. Vejo a fome e a determinação que impulsionam esta equipa. Estou ansioso por desempenhar o meu papel com o Mike e o resto da equipa”.

Para Mike Krack, Diretor de Equipa da Aston Martin: “Estou muito satisfeito por dar as boas-vindas ao Bob Bell à Aston Martin Aramco. Esta é uma nomeação fundamental para garantir que estamos a otimizar tudo o que fazemos como equipa e a concentrar-nos nas áreas de desempenho certas. O historial de Bob no desporto fala por si e a sua experiência irá ajudar-nos a continuar a dar passos em frente na emocionante viagem em que nos encontramos.”

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI