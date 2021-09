F1: Boa forma de Ricciardo pode ser decisiva para as contas no segundo pelotão | AutoSport

A evolução da McLaren tem sido clara este ano, mas podia ser ainda melhor. Apesar de estar na frente da luta pelo segundo pelotão, em confronto aceso com a Ferrari, as contas poderiam ser muito diferentes.

A McLaren tem conseguido manter-se à frente da Ferrari durante grande parte da época até agora, muito graças ao excelente momento de forma de Lando Norris que tem levado a equipa às costas. Na primeira metade da época, foi o grande responsável pela equipa se manter na luta pela terceira posição, com uma média de 10 pontos por equipa, sendo o pior resultado um oitavo lugar em Espanha, isto se esquecermos a corrida da Hungria onde ficou de fora devido ao incidente na curva 1. Por outro lado, Daniel Ricciardo teve muitas dificuldades em adaptar-se à sua nova realidade e as primeiras 11 corridas fora duras para o australiano, que fez uma média inferior a 5 pontos por corrida, metade do seu colega de equipa.

Se analisarmos a Ferrari, vemos que as diferenças foram muito menos vincadas pois Charles Leclerc fez uma média de sete pontos (7.2) por corrida enquanto Sainz fez uma média semelhante (7.5) o que mostra uma performance equivalente por parte dos dois homens da Scuderia.

Ora se Ricciardo tivesse uma média de pontos por corrida superior ao que apresentou nas primeiras 11 corridas a situação da McLaren seria muito diferente. Ricciardo marcou 50 pontos nas primeiras 11 corridas, enquanto Norris fez 113. Se Ricciardo tivesse angariado pontos a um ritmo semelhante ao de Ricciardo a McLaren poderia ter neste momento mais 40 ou 50 pontos o que colocaria a McLaren numa situação muito mais confortável nesta fase em que a McLaren tem 215 pontos, contra 201.5 da Ferrari. Com Ricciardo a regressar à melhor forma poderemos ver uma McLaren ainda mais forte e a Ferrari terá de subir um pouco o nível se quiser manter-se na luta, isto se a McLaren continuar com a forma que tem evidenciado até agora.