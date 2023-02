F1: BMW considera que regulamentação sobre novos motores chegou tarde | AutoSport

A FIA alterou o regulamento sobre as unidades motrizes da Fórmula 1, resultando numa nova geração de motores a partir de 2026 com seis fabricantes confirmados para o ciclo 2026-2030. Alpine, Audi, Ferrari, Honda, Mercedes e Red Bull Ford completaram o processo de registo como fornecedores de motores na FIA durante os quatro anos. As mudanças no regulamento atraíram novos fabricantes, como foi o caso da Audi e da Ford, neste caso em parceria com a Red Bull que será quem produzirá as unidades motrizes. A Honda ainda se mantém na Fórmula 1 também por causa do interesse no regulamento. No entanto, para a BMW, que iniciou este ano uma nova etapa desportiva com o LMDh BMW M Hybrid V8 para competir no IMSA e no WEC, as alterações regulamentares na F1 chegaram tarde para que a marca se pudesse interessar pelo regresso à competição.

“A Fórmula 1 terá [sistemas das unidades motrizes] híbridos em 2026, já têm neste momento, mas com um sistema híbrido que não tem qualquer relevância”, disse Andreas Roos, responsável máximo da BMW M Motorsport, que substituiu Mike Krack, ao Speedcafe.com. “Assim, em 2026, vão para um sistema híbrido que já se vê nos carros, mas isto acontece em 2026. Já competimos no campeonato IMSA e o WEC com um sistema híbrido, que tem relevância nas estradas. Portanto, isto já é para nós, basicamente três anos antes e é por isso que neste momento, está perfeitamente adaptado a nós, como eu disse, aos nossos automóveis de estrada”.

O responsável da BMW M Motorsport acrescentou ainda que “é por isso que, para nós, para sermos honestos, na Fórmula 1 a mudança é demasiado tardia. É uma história semelhante com o combustível sustentável, que já está a ser utilizado nas corridas de ‘sportscar’, mas só será introduzido na F1 para 2026”.

Andreas Roos deixou bem claro à publicação que a Fórmula 1 não é um tema para a BMW e que o seu caminho no automobilismo não passa por esta competição. A marca bávara teve já 11 equipas parceiras na Fórmula 1, com o melhor registo a pertencer durante o período da Williams-BMW, alcançando 10 vitórias em Grandes Prémios.