F1: Binotto admite que Ferrari não será favorita na Áustria

Mind Games ou bola de cristal? Mattia Binotto admite que a Ferrari não é a favorita para ganhar as primeiras do Mundial de Fórmula 1 de 2020, baseando-se, claro no que viu nos testes de inverno. Pode ser apenas tática, mas também pode ser um aviso à navegação para não se criarem expetativas demasiado altas, que a Ferrari não pode cumprir para já.

Seja como for, Binotto admite que os números da Mercedes e Red Bull são melhores e quando foi questionado se os problemas dos testes de inverno foram corrigidos durante o período de encerramento, Binotto disse ao jornal espanhol a Marca: “Devido ao longo encerramento das fábricas, não conseguimos trabalhar muito nos dados ou no túnel de vento. Reiniciámos o trabalho há alguns dias e estamos a tentar resolver esses pontos fracos, mas estamos onde estávamos na Austrália, com um carro semelhante ao que tínhamos lá. Os desenvolvimentos virão mais tarde”, disse Binotto, que acrescenta que as regras mais restritivas para este ano, como o congelamento de certos componentes, significam que há “menos opções de desenvolvimento este ano. Aceitamos essas mudanças por causa da nossa responsabilidade para com a F1, embora isso nos dificulte ainda mais a vida. Mas difícil não significa impossível”, concluiu Binotto, líder duma equipa que vai tirar a ferrugem da sua equipa ao levar Charles Leclerc e Sebastian Vettel esta semana para Fiorano, num carro de 2018, o único possível de rodar cumprindo os regulamentos.