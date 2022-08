F1: Bilhetes para Las Vegas não vão ser baratos | AutoSport

Las Vegas é a cidade do jogo, da noite, das festas e das excentricidades. Essa excentricidade vai ser sentida quando a F1 for visitar o Nevada, em novembro do próximo ano. E quem estiver a pensar ir ver a corrida ao vivo, terá de abrir os cordões à bolsa.

É esperado que o preço dos quartos de hotel fique três vezes mais caro que o habitual. Por exemplo, a MGM Resorts deverá comprar bilhetes no valor de 25 milhões de dólares para depois fazer pacotes completos para o evento, já com alojamento, que poderão custar 100 mil dólares.

O investimento na corrida em Las Vegas é muito sério por parte da F1 e há já algum tempo que se falou que a Liberty iria comprar um pedaço de terra no valor de 240 milhões de dólares para poder construir um paddock, o que facilitaria a logística para a prova. O que parece certo é que Las Vegas vai ser uma prova de muitos números e muitos cifrões.

Com a aposta crescente no mercado dos Estados Unidos, depois da entrada em cena este ano da corrida de Miami, Las Vegas foi a mais recente aposta da Liberty em solo americano e todos querem que seja uma das maiores festas do ano. Mas, um pouco à imagem do que se viu em Miami, arriscamos ver provas míticas perderem vaga no calendário, para provas onde a mística não existe. O espetáculo em Miami foi grandioso, mas em alguns casos demasiado grandioso, perdendo-se o foco no que realmente é importante… a corrida. A F1 deve tornar os fins de semana de corrida em grandes festas, mas o momento alto deve ser sempre a corrida. Em Miami ficou a sensação que a corrida era apenas mais um dos muitos entretenimentos e em Las Vegas a probabilidade de isso acontecer é ainda maior. Uma mudança de filosofia que certamente não vai agradar aos mais puristas.