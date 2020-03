F1, Bernie Ecclestone: “Toto Wolff deverá ir para a Aston Martin”

A ligação cada vez mais próxima entre Toto Wolff e Lawrence Stroll tem sido alvo de escrutínio. Bernie Ecclestone acredita que o austríaco irá para a Aston Martin.

Muito se tem falado acerca do futuro de Toto Wolff, que foi inicialmente associado a um papel de CEO da F1, algo prontamente criticado pela Ferrari. Tudo indica que Wolff fique na Mercedes, mas a ligação com Stroll, que adquiriu recentemente ações da Aston Martin e que agora comanda os destinos da marca, tem dado que falar. Várias vezes Wolff e Stroll foram vistos juntos e Bernie Ecclerstone acredita que o austríaco pode vir a ter um lugar na Aston Martin:

Falando ao GPFans, Ecclestone disse: “Toto Wolff tornou-se mais amigo com Lawrence. Ele tem inteligência para escolher as pessoas certas para ser amigo, e acho que provavelmente irá juntar-se a Lawrence na Aston Martin. Lawrence tem algumas pessoas com ele e no grupo comprou o controlo da empresa, e suponho que Toto possa entrar como chefe-executivo. Pode funcionar”.

Confirmando-se este cenário, faz sentido perguntar qual será o futuro de Lewis Hamilton, uma vez que o britânico já fez questão de referir que a sua permanência na equipa depende da permanência de Wolff na estrutura.