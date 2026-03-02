F1, Bernie Ecclestone: “Título não se pode comprar”
O ambicioso projeto de Lawrence Stroll para transformar a Aston Martin numa candidata ao título mundial de Fórmula 1 continua longe de produzir os resultados desejados. Apesar do investimento avultado em infra-estruturas, recursos humanos de topo e na parceria com a Honda, a realidade desportiva permanece aquém das expectativas.
A pré-temporada da equipa britânica foi marcada por contratempos significativos, sobretudo relacionados com a unidade motriz do AMR26. As sucessivas falhas impediram a acumulação de quilometragem relevante nos testes realizados no Circuito de Barcelona-Catalunha e, posteriormente, no Bahrein, deixando a estrutura de Silverstone em desvantagem antes da ronda inaugural em Melbourne.
Num ano de profunda mudança regulamentar, torna-se evidente que a luta pelo título não é, para já, um objetivo realista. O foco começa a deslocar-se para 2027, horizonte apontado como decisivo no plano estratégico delineado por Stroll. Neste contexto, permanece também em aberto o futuro de Fernando Alonso. O piloto espanhol termina contrato no final da temporada e, prestes a completar 45 anos, poderá ponderar a continuidade na competição, dependendo da evolução técnica do monolugar.
Perante este cenário, Bernie Ecclestone partilhou a sua leitura crítica sobre o projeto da Aston Martin, estabelecendo um paralelismo com a realidade da Ferrari, que não conquista o título mundial de pilotos desde 2007.
Em entrevista ao jornal suíço Blick, Bernie Ecclestone afirmou:
“O título mundial de Fórmula 1 não se pode comprar. Se tudo não correr bem, pode passar-se a vida inteira a perseguir o sucesso. Por isso, tenho pena de Lawrence Stroll. A Ferrari ilustra na perfeição que há sempre uma peça em falta no puzzle do título. A Scuderia anda há quase 20 anos à procura dessas peças que faltam, apesar de dispor das melhores condições, dos melhores pilotos e do dinheiro necessário.”
