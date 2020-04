F1, Bernie Ecclestone: Terminava já o campeonato 2020

Bernie Ecclestone acredita que são diminutas as probabilidades de termos um campeonato de F1 em 2020. O ex-supremo afirmou mesmo que terminaria esta época.

Ecclestone acha que os planos que estão a ser pensados para salvar a época são demasiado ambiciosos e se ele mandasse, a época terminaria já:

“Hoje o que eu faria? Eu acho que diria ´vamos encerrar a conversa sobre ter corridas este ano´. Essa é a única coisa que podemos fazer com segurança para todos, para que ninguém comece a fazer acordos que podem não acontecer. “

“Eu ficaria muito, muito, muito surpreendido se eles conseguissem alcançar isso[15 a 18 corridas em 2020]. Espero que sim. Eles poderiam fazer três ou quatro corridas no início do próximo ano e ainda contar para o campeonato de 2020. O problema é onde, se as equipas podem ir e se o promotor quer fazer a corrida ”, disse ele à Reuters.