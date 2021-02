F1, Bernie Ecclestone tem a solução: Ganhar a corrida sprint e partir 15 lugares mais atrás…

Uma paixão tão duradora dificilmente pode ter um fim, e Bernie Ecclestone é bem o exemplo disso. Quem julgava, quando o viu sair da Fórmula 1, que não mais ouviria falar dele, desengane-se pois ‘Mr. E’, só um dia, esperemos que daqui a muito, muito tempo, vai deixar de falar de F1. Desta feita, diz ter a solução para a alteração dos fins de semana de F1: “O meu sistema torna ambas as corridas excitantes”.

Até este momento as equipas não conseguiram chegar a acordo sobre as potenciais alterações no formato dos Grandes Prémios, e enquanto isso Bernie Ecclestone pensa que tem a solução e diz que a corrida sprint e a principal devem ser diferentes. Em declarações ao Auto, Motor und Sport, o britânico de 90 anos diz que “a chave aqui é fazê-lo bem. As pessoas só veem a corrida principal se lhes for dado algo diferente da corrida de sprint. A grelha da corrida de domingo não deve ser o resultado da corrida de sprint. Há que atribuir pontos na corrida de sprint, e depois inverter a grelha para a corrida principal. Se o vencedor da corrida de sprint receber quinze pontos, tem de recuar quinze lugares na grelha no domingo. Este sistema tornaria ambas as corridas excitantes. Porque no sábado alguém se perguntaria se devo ganhar a corrida de sprint mas perder posições na grelha, ou é melhor terminar em sexto lugar na corrida de sprint e depois começar em quarto na corrida principal? Talvez ganhasse mais pontos”, concluiu.

Provavelmente, por aqui se percebe porque as equipas estão a demorar tanto a chegar a acordo: Só de pensarmos que um piloto de corridas não daria o máximo, para ter mais hipóteses de ganhar mais pontos no dia seguinte, parece estranho, pois vai contra a essência do que deve ser qualquer piloto de F1, que é correr sempre para obter o melhor resultado possível.

Gerir corridas, tudo bem, tem a ver com pneus ou com estratégia, mas não querer vencer para não arrancar muito atrás na grelha, na F1, já parece demasiado rebuscado.

Mas a verdade é que todos sabemos como são as corridas de F1 quando algo as faz entrar em disrupção. Olhe-se para o GP de Itália do ano passado. Decisão difícil…