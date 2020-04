F1, Bernie Ecclestone: “Se o Hamilton fosse para a Ferrari seria batido pelo Leclerc”

O antigo patrão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, em entrevista à AutoCar, afirmou que Lewis Hamilton seguiria o mesmo caminho de Sebastian Vettel se fosse para a Ferrari, ou seja, seria batido por Charles Leclerc.

Mesmo tendo sido batido pelo colega de equipa, Ecclestone garante que Vettel continua a ser um dos melhores pilotos do desporto, e dá uma explicação para o que se sucedeu.

“Ele ficou um pouco aquém. Provavelmente por causa da maneira como o trataram dentro da equipa. Ele era o número um, e, subitamente, vem um miúdo do nada e tem uma performance extraordinária. Todos se apaixonaram na Ferrari.”

“Talvez ele tenha sido colocado… num canto. É o que sinto, mas, apesar de ser muito próximo dele não falamos sobre essas coisas.”

Na mesma entrevista, Ecclestone nomeou Vettel, Hamilton e Max Verstappen como os melhores pilotos de momento na Fórmula 1, mas afirmou que o suporte das respetivas equipas é crucial.

“Todos eles têm uma grande equipa de suporte, sendo que o Lewis tem o máximo. Não lhe falta nada. Ele está habituado a estar no comando. Se ele for para a Ferrari, ele continua a ser bom, mas acho que não sobreviveria. O Leclerc faria o mesmo que fez com Vettel.