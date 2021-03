F1, Bernie Ecclestone: “Se mandasse ninguém se ajoelharia antes da provas”

Bernie Ecclestone mostrou-se contra o gesto de apoio ao movimento Black Lives Matter (BLM), em que os pilotos se ajoelham no início da provas e disse que se estivesse à frente da F1, tal não aconteceria.

O movimento BLM ganhou mais ímpeto no ano passado e Lewis Hamilton tornou-se numa das vozes mais ativas. Mas Ecclestone não vê isso com bons olhos.Entrevistado pelo Telegraph, Ecclestone disse: “Eu disse ao seu pai [Anthony Hamilton] que Lewis precisa de ter cuidado porque ele está a ser usado pelas pessoas que estão a apoiar o movimento e elas estão a tirar muito dinheiro disso. E ninguém sabe para onde vai.Se eu ainda estivesse na F1, não ninguém usaria t-shirts no pódio, isso é certo. Cem por cento, não teria havido isso de ajoelhar antes das corridas.Eles fazem muito barulho pelas razões erradas. Por razões políticas”, acrescentou Ecclestone.