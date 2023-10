F1, Bernie Ecclestone: “Se fosse chefe de equipa contratava o miúdo australiano” | AutoSport

Bernie Ecclestone continua a dar a sua opinião sobre a F1, uma vezes de forma mais polémica, outras vezes de forma um pouco mais racional, à imagem do que foi o seu reinado ao leme do Grande Circo. Bernie comentou as performances de alguns pilotos e elogiou George Russell, Oscar Piastri e… Max Verstappen.

No que diz respeito a Russell, Bernie reconheceu o seu talento, mas diz que lhe falta um ingrediente:

Não consigo decidir-me sobre ele”, disse Ecclestone, ao Daily Mail sobre Russell. “Gosto dele. Ele é super talentoso. É uma questão do que ele está preparado para fazer para vencer. Ele esperava que Carlos Sainz ficasse sem estrada [no Grande Prémio de Singapura]. Ele estava a forçar muito, muito. Acho que ele não pensa bem na corrida, algo que o Lewis faz.”

Bernie reconheceu que se fosse chefe de equipa, tentaria contratar Oscar Piastri, rookie da McLaren que se tem destacado na sua primeira época. Mas, ao mesmo tempo, reconheceu que Max Verstappen foi o melhor que já viu

“Se eu fosse o dono de uma equipa, acho que me apoderava do miúdo australiano. Ele é muito bom. Mas Max Verstappen é o melhor que já vi”.