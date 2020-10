F1: Bernie Ecclestone pressionou Lawrence Stroll para contratar Vettel

Bernie Ecclestone, que festejou recentemente 90 anos, afirmou que pressionou Lawrence Stroll a contratar Sebastian Vettel para a Racing Point.

Apesar de afastado da F1, a influência de Bernie ainda se sente. O homem que catapultou a F1 para a escala mundial e a tornou no Grande Circo, tal como o conhecemos agora, ainda tem, muitas ligações no paddock e a sua opinião continua a ser valorizada.

Ecclestone terá convencido Stroll a assinar com Vettel, dispensando assim Sérgio Pérez:

“Conversamos muito ao telefone”, disse Ecclestone ao Sport1. “Eu ouço-o e dou minha avaliação das coisas. Eu também o ajudei a fazer o negócio com a Aston Martin. Eu fiz pressão sobre o Lawrence Stroll, para assinar com o Sebastian. Eu disse-lhe que o Sebastian ainda era bom e que no final seria uma situação boa para todos se o negócio desse certo. Acho que meus argumentos ajudaram a convencê-lo. ”

Ele acrescentou: “Leclerc é certamente um grande talento. Mas Sebastian Vettel também era, ainda é. E ele tem mais experiência. Portanto, ele realmente deveria estar na liderança. Mas como ele não está, deve haver outros motivos.”

“A Ferrari sempre foi uma equipa bastante opaca, onde a política interna sempre desempenhou um papel importante. Na verdade, foi apenas na época do Michael Schumacher que todos puxaram na mesma direção. Felizmente Sebastian Vettel tem um novo desafio no próximo ano na Aston Martin. Lá ele dará a resposta aos duvidosos que não acreditam mais nas suas capacidades. ”