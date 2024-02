F1: Bernie Ecclestone pode ter intervenção no ‘caso Horner’, um tema delicado para a Liberty Media | AutoSport

Como amigo e confidente de Christian Horner, há relatos que Bernie Ecclestone tenha tido intervenção no tema que tem agitado a Red Bull sobre o alegado comportamento inadequado do seu chefe de equipa.

Segundo o Motorsport-Total.com, que admite saber a identificação do funcionário da Red Bull que acusou Horner e que deu origem ao inquérito interno, que resultou na audição do líder da estrutura de Fórmula 1 na passada sexta-feira durante oito horas, Bernie Ecclestone, como confidente próximo do chefe de equipa, terá sido consultado e tenha tido intervenção neste processo através de várias conversas telefónicas. A publicação não avança com quem terá conversado o antigo responsável da Fórmula 1.

Segundo a mesma fonte, os detentores dos direitos comerciais da competição, a Liberty Media, estão muito interessados sobre este assunto, uma vez que pode ter efeitos negativos sobre a Fórmula 1. Por isso, o diretor executivo da Fórmula 1, Stefano Domenicali tem estado atento ao desenrolar do inquérito.

A Red Bull não encarou as acusações de ânimo leve e quer tirar a história toda a limpo. Com um inquérito desta magnitude dentro da equipa, todo este processo irá demorar o tempo que for necessário, podendo não estar concluído antes dos primeiros Grandes Prémios da temporada de 2024.

Foto: Dan Istitene/Getty Images/Red Bull Content Pool