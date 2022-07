F1: Bernie Ecclestone penitenciou-se… | AutoSport

Ainda há uns dias tinha feito um artigo em que escrevi “Obrigado pelo que fez pela F1, Sr. Ecclestone mas até nunca mais”, destacando que estava “cada vez mais inclinado para que todos sigamos as palavras de Lewis Hamilton na conferência de imprensa, relativas a Nelson Piquet e Sir Jackie Stewart: “para quê dar palco a vozes antigas?”, mas vou fazer uma exceção: Bernie Ecclestone penitenciou-se, e pediu desculpa por expressar apoio à invasão da Rússia na Ucrânia. Em entrevista à Sky, Ecclestone disse não apoiar a guerra de Putin e pediu desculpa por qualquer “perturbação” que tenha causado com os seus comentários.

“Muitas vezes as pessoas, penso eu, saem e dizem coisas ou fazem coisas sem realmente pensar muito. Provavelmente, eu fiz o mesmo. E consegui compreender as pessoas a pensar que estou a defender o que ele fez na Ucrânia, o que eu não faço.

Fui educado durante a (2ª Guerra Mundial). Por isso, sei como é. Tenho pena que as pessoas na Ucrânia tenham de sofrer por algo que não fizeram. Eles não fizeram nada de mal. Eles não começaram nada e não fizeram nada. Eles querem continuar com as suas vidas. Querem que os seus filhos vão à escola e tentam ir trabalhar e ganhar a vida para manter a sua família.

Por isso, não merecem ter de sofrer. Não é bom para ninguém. Não consigo ver ninguém a conseguir nada com isto. Acho que eles se deviam juntar e chegar a um acordo. E peço desculpa se algo que eu tenha dito perturbou alguém, porque certamente não era essa a intenção”.

Et voilá! O seu a seu dono. Todos temos dias maus. Foram palavras quase inacreditáveis.

Agora fica um pouco melhor, mas continuo inclinado a que este tenha mesmo sido o último, a não ser que seja para dar um contributo positivo.