F1: Bernie Ecclestone não se recorda da entrevista sobre o título de 2008 | AutoSport

Como demos conta ontem, depois de ameaçar com uma ação judicial sobre possíveis irregularidades no título de 2008 que lhe escapou por um ponto, Felipe Massa reuniu uma equipa jurídica para avaliar a situação e, segundo relato da Reuters, terá iniciado agora este processo. Os advogados terão enviado uma carta à FIA e Fórmula 1, onde dão conta que irão dar início a uma ação em tribunal para exigir o pagamento de uma indemnização por irregularidades no título de pilotos do mundial de 2008.

Esta polémica começou com as declarações de Bernie Ecclestone em março passado, quando o antigo responsável da Fórmula 1 afirmou ao F1-Insider que ele e a FIA, na altura comandada por Max Mosley, tiveram conhecimento antes de terminar a temporada do chamado caso ‘Crashgate’, a corrida polémica em que Nelson Piquet Jr. se despistou propositadamente para provocar a entrada de um Safety Car e assim beneficiar a corrida do seu colega Fernando Alonso, no GP de Singapura.

No entanto, o antigo responsável máximo da F1 não se recorda agora dessa entrevista. Quando questionado pela Reuters sobre o que teria dito em março passado, Ecclestone explicou que “não me lembro de nada disso, para ser honesto. Não me lembro de dar a entrevista, de certeza”. O britânico acrescentou ainda que nem Massa nem os seus advogados o contactaram sobre este tema ou sobre as declarações que terá proferido.