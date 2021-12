F1: Bernie Ecclestone não acredita que Lewis Hamilton regresse | AutoSport

Bernie Ecclestone não acredita que Lewis Hamilton regresse à F1, ao contrário de todos os rumores que vão chegando até agora.

Já sabemos que Bernie não foge a uma polémica e muito menos das afirmações surpreendentes e recentemente o britânico deu uma entrevista à Blick, em que dá conta que não acredita que o piloto da Mercedes regresará. Questionado se ele tinha falado com Hamilton desde Abu Dhabi, Ecclestone disse:

“Não, mas há alguns dias [falei] com o seu pai. Senti imediatamente que ele não responderia a uma pergunta sobre o futuro do seu filho. Por isso, só falámos de negócios! Não sei, mas acho que ele não vai voltar. A sua desilusão é demasiado grande. E podemos, de alguma forma, compreender. Com sete títulos de campeão mundial como Michael Schumacher, agora seria o momento de enfrentar o seu sonho de se tornar um empresário de moda”.

“É verdade, mas Lewis só tem a perder em 2022. Quem sabe a ordem da grelha com os novos carros. Com George Russell, ele teria um ambicioso companheiro de equipa, do qual, a propósito, não estou tão convencido como muitos peritos. E não esqueçamos Max Verstappen. Hamilton encontrou finalmente um adversário igual, após muitos anos.”