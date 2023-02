F1, Bernie Ecclestone: Mick Schumacher estava na “equipa errada” | AutoSport

A carreira de Mick Schumacher poderia ter sido completamente diferente até agora e não teria ficado sem lugar na grelha deste ano se tivesse o seu pai ao seu lado como conselheiro, acredita o antigo responsável máximo da Fórmula 1 Bernie Ecclestone. Em entrevista à publicação alemã Bild, Ecclestone explicou que Mick Schumacher tem de suportar o fardo do sucesso do seu pai na Fórmula 1 e considera as críticas públicas de Günther Steiner no ano passado, parcialmente responsáveis pelos desempenhos menos conseguidos do agora piloto de reserva da Mercedes.

“Com Michael como conselheiro ao seu lado, Mick seria um piloto regular no cockpit de uma boa equipa”, disse o ex-chefe da Fórmula 1 ao Bild, acrescentando que “com toda a sua experiência, Michael poderia ter dado tantos conselhos ao filho. Ter-lhe-ia mostrado o caminho certo, em termos de condução e também politicamente”.

Ecclestone afirmou que Mick Schumacher “estava na equipa errada”, considerando que para o alemão a “Red Bull teria sido melhor”, que o teriam dado condições para vir a ter sucesso na Fórmula 1 e que depois da Haas será difícil para o piloto conseguir um lugar numa equipa de topo.