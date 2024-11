F1, Bernie Ecclestone: “Lewis Hamilton devia ir embora”

Bernie Ecclestone acredita que Lewis Hamilton irá enfrentar um desafio difícil contra Charles Leclerc quando este se juntar à Ferrari em 2025, referindo que a Ferrari irá provavelmente dar prioridade a Leclerc, que tem uma forte história com a equipa e teve uma época de sucesso com vitórias no Mónaco, Monza e Austin.

Ecclestone sugere que a decisão de Hamilton de deixar a Mercedes foi sensata, uma vez que a equipa já não parece apoiá-lo totalmente. No entanto, acredita que Hamilton devia reformar-se em vez de arriscar um período difícil na Ferrari.

“Acho que não vai ser fácil para Lewis”, disse Ecclestone ao Daily Mail. “Especialmente na Ferrari. Eles vão apoiar Charles Leclerc. Ele é rápido e cresceu lá, eles não o vão trocar por ninguém. No entanto, do ponto de vista de Lewis, pode não ter sido um erro juntar-se à Ferrari. Ele não podia continuar na Mercedes. Ou ele desistiu deles, ou eles desistiram dele. Eles não fariam muito para o manter, por isso foi melhor ele ir embora. Ele teria que se afastar de muita coisa financeiramente, é um grande negócio que ele tem, embora eu suspeite que as cláusulas de bónus escritas no seu contrato estão lá para o fazer sentir-se bem e não na realidade”, disse Ecclestone. “Para John Elkann, o homem que dirige a empresa, foi uma questão de ego. Ele achava que tinha conquistado o melhor piloto que o mundo já tinha visto. Se o Lewis está perder capacidades, o que eu não gosto de ver, ele devia ir-se embora e fazer outra coisa qualquer, e fazer um bom trabalho nisso.”