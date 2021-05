F1, Bernie Ecclestone: “Ideia das corridas Sprint é absurda”

Bernie Ecclestone não se mostrou a favor da ideia das corrida Sprint. O ex-supremo da F1 considera a ideia absurda.

Em declarações ao Sport Bild, Ecclestone falou do novo formato que foi agora recentemente aprovado:

O que eles decidiram é um completo disparate”, disse ele.

“Se o vencedor da corrida de sprint também receber pontos e for o primeiro na grelha, não refletirá realmente quem é realmente o melhor piloto no final da temporada”, disse Ecclestone. “A minha ideia original era dar ao vencedor da corrida de sprint talvez 10 pontos, mas depois deixá-lo partir do décimo lugar na corrida principal para que seja mais fácil ver as suas reais capacidades”.

Portanto uma grelha invertida era o que Ecclestone propunha, isto quando há alguns meses afirmou que o mais importante era manter o DNA da F1 e que a ideia da corridas Sprint deveria ser testada para que os fãs pudessem entender se gostam ou não.