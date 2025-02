F1, Bernie Ecclestone: “Hamilton tem muito talento. Tanto quanto as pessoas lhe atribuem? Não!”

“Lewis mostra-se de uma maneira que você pode não gostar dele. Como é que um tipo que ganhou alguns títulos mundiais e tem alguns dólares no banco se pode vestir da forma como se veste? Não sou fã disso”, admitiu. “Ele tem muito talento como piloto, tanto quanto as pessoas lhe atribuem? Não, mas ainda assim o suficiente para ganhar corridas. Não sei porque é que ele faz todos estes disparates. Ele precisa de sair do negócio da música e de tudo o resto”.

Por fim, Bernie criticou as várias atividades fora da pista em que o sete vezes campeão do mundo está envolvido.

O antigo patrão da F1, Bernie Ecclestone, duvida que a mudança de Lewis Hamilton para a Ferrari seja bem sucedida. O piloto britânico será o centro das atenções no arranque da época, mas o ex-supremo da F1 desconfia das hipóteses do seu compatriota.

