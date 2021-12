F1, Bernie Ecclestone: “Flavio Briatore na Ferrari seria fantástico” | AutoSport

Bernie Ecclestone tem uma visão muito própria da F1, que vai mostrando com regularidade. O britânico falou da situação da Ferrari e considera que a adição de Flavio Briatore poderia ser solução para a Scuderia.

“Tenho sentimentos em relação à Ferrari e sempre os tive: Sou um super, super, super apoiante da Ferrari”, disse Ecclestone à Gazzetta dello Sport. “Mas penso que eles estavam realmente a atuar bem quando não tinham toda a força de trabalho e equipa gerida exclusivamente por italianos. Porque neste momento, o problema é que todos pensam que sabem o que fazer e gostariam de tomar todas as decisões. Mas no final, pensa-se em quando tiveram sucesso e a maioria das pessoas não eram italianas. [Não há] nada de errado com os italianos. O problema é que se [eles] se juntarem todos, cada um quer estar no comando, o que não é como deveria ser. É preciso uma pessoa completamente no comando e não ser influenciado por mais ninguém, o que não é de todo fácil. Não é fácil para o atual chefe de equipa [Mattia Binotto], tenho a certeza”.

“Flavio seria fantástico, porque onde Flavio roubaria as pessoas certas de outras equipas, e ele não se importaria com a sua nacionalidade ou qualquer outra coisa”, disse Ecclestone. “E as pessoas que não fossem boas, saíram. Assim, na verdade, [Ferrari] poderia ter o Flávio de volta durante alguns anos”.