F1, Bernie Ecclestone: “Este ano o Vettel vai responder aos críticos”

Para o antigo chefe da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, o novo desafio de Sebastian Vettel com a Aston Martin serve para o alemão responder aos críticos que não acreditaram nele em 2020.

Ao Sport1 Ecclestone afirmou: “Não foi há muito tempo que o Seb estava no topo da tabela. Infelizmente, agora quase ninguém fala bem sobre ele. Na Fórmula 1, os pilotos dependem muito do carro. E este ano [2020] o Ferrari não lhe calhou bem”.

“O Leclerc é um grande talento, mas também o Vettel, que continua a ser também um piloto com muita experiência e que pertence à frente do pelotão. A Ferrari sempre foi uma equipa pouco clara, com uma importância enorme na política doméstica. Apenas no tempo do Michael Schumacher é que todos ‘puxavam’ na mesma direção”, afirmou Ecclestone.

“Felizmente o Seb tem um novo desafio na Aston Martin. Ele vai, com certeza, responder às criticas dos que não acreditaram nele este ano [2020]”, finalizou Ecclestone.