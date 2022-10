F1: Bernie Ecclestone envolvido no acordo Red Bull / FIA? | AutoSport

O nome de Bernie Ecclestone é referido ciclicamente na F1. O homem que controlou os destinos da F1 durante quase 40 anos terá ajudado a orquestrar o acordo feito entre a Red Bull e a FIA.

Quem o afirma é o Corriere della Sera, que diz que o britânico de 92 anos terá ajudado na realização do acordo entre a FIA e a Red Bull no caso do Limite Orçamental. A publicação refere as ligações próximas entre Ecclestone e Mohammed Ben Sulayem, atual presidente da FIA e Christian Horner, amigo pessoal de Ecclestone. Segundo a publicação italiana, “a sentença surgiu no final das consultas triangulares (Horner-Ecclestone-Ben Sulayem) é um dado adquirido”.

Surpreende que Ecclestone seja novamente referido? Não, o seu nome irá permanecer na F1 por muito tempo. A confirmar-se, se é bom para a F1? Aí surgem dúvidas, pois da FIA espera-se um comportamento isento e exemplar e se as negociações decorreram como a publicação italiana diz, o manto de incerteza e descredibilização volta a pairar sobre a F1.