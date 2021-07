F1: Bernie Ecclestone defende permanência de Valtteri Bottas na Mercedes | AutoSport

Até as assinaturas de contrato, será um dos temas mais falados no paddock da F1. A permanência ou não de Valtteri Bottas continua a ser o centro das atenções e Bernie Ecclestone defende a permanência do finlandês.

Os rumores continuam e de forma cada vez mais intensa, não havendo uma tendência clara sobre o possível desfecho deste caso. Se inicialmente a hipótese George Russell na Mercedes parecia estar a ganhar impulso, nos últimos dias temos visto cada vez mais rumores que apontam para a permanência de Bottas na Mercedes. Por um lado temos um jovem talento que precisa de novos desafios para evoluir e mostrar a sua qualidade, por outro temos um piloto que já conhece a equipa e que tem uma boa relação com Hamilton, que deverá estar prestes a assinar um novo acordo com a Mercedes.

Não há dados concretos ainda, mas Ecclestone defende que a lealdade de Bottas merece ser premiada:

“Tem sido um companheiro de equipa leal ao longo dos anos – um leal ajudante de Lewis”, disse ao Sport Bild. “Eles não devem esquecer isso. Como equipa, devem apoiar um homem como ele”.