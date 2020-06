F1: Bernie Ecclestone critica gestão da Williams

A Williams atravessa momentos delicados com a situação financeira da equipa a preocupar. Bernie Ecclestone está a tentar encontrar uma solução e deixou críticas à atual gestão.

A Williams é uma das equipas com mais história da F1, fundada pelo grande Frank Williams, que dedicou a sua vida à equipa, colocando-a no topo da F1 nos anos 90. Longe vão os tempos em que a Williams era uma equipa sólida e competitiva e nem os bons resultados do início da era híbrida colocaram a equipa no rumo do sucesso.

Bernie Ecclestone, procura investidores para a equipa, mas deixou criticas à gestão da equipa:

“Estou a tentar encontrar pessoas que possam estar envolvidas, mas ter uma equipa é um hobby caro”, disse ele à agência de notícias AFP. “Seria o fim de uma era, mas espero que se encontre alguém que possa liderar a equipa adequadamente. Porque seria terrível perder uma equipa assim. Não é uma coisa boa, pois é uma equipa histórica. ”

“O velho Frank [Williams] trabalhou tanto para que sua equipa estivesse na F1. Não é bom se a equipa desaparecer agora. Infelizmente, a gestão atual não tem o mesmo status que Frank. Ele poderia lidar com estas as coisas.”