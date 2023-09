F1, Bernie Ecclestone contradiz advogado: “A família Massa só está interessada no dinheiro” | AutoSport

Está para lavar e durar o assunto que Felipe Massa fez renascer, a polémica do GP de Singapura de 2008.

O advogado do brasileiro diz que querem apenas reverter os resultados do campeonato, mas Bernie Ecclestone assegura que a única pretensão da família e Massa é o dinheiro

Felipe Massa já anunciou que irá processar a FIA para tentar anular o resultado da corrida de Singapura.

Na ocasião, Nelson Piquet Jr. despistou-se propositadamente e o seu colega Fernando Alonso beneficiou com a entrada do Safety Car em pista e venceu a corrida. no pólo oposto, Massa saiu prejudicado, e no final do ano perdeu o campeonato por um ponto, para Lewis Hamilton: “Queremos trazer o troféu para casa”, disse o advogado de Massa, Bernardo Viana. “Não é sobre dinheiro. Como o próprio Ecclestone admitiu, os resultados do GP de Singapura deveriam ter sido anulados.”

Ecclestone, que já admitiu que sabia do plano para provocar o acidente, disse que a ação legal de Massa é motivada pelo dinheiro. “A família Massa só está interessada no dinheiro”, afirmou. “Hamilton e a Mercedes também poderiam ter processado a FIA após o final de Abu Dhabi em 2021.”

Como se percebe, isto ainda vai dar muito que falar, mas até aqui a ação legal do brasileiro ainda não tem data para ser iniciada.