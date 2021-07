F1: Bernie Ecclestone contra as corridas sprint | AutoSport

Não é um tema unânime e o primeiro de três testes servirá para entender se as corridas sprint são de facto uma boa ideia para a F1. Mas Bernie Ecclestone já se mostrou contra o novo formato.

Para o ex-supremo da F1, esta mudança implica mudar a história da F1 algo que considera negativo:

“Eu não concordo com isso”, disse ele. “Assim que se começa a brincar com estas coisas, a história desaparece e isso não é uma coisa boa. As pessoas diriam que alguém tem 70 pole positions, mas isso já desapareceu. Não existe tal coisa como uma pole position. Não creio que vá funcionar e não creio que vá continuar. É uma confusão desnecessária, sem razão aparente. A qualificação foi sempre uma parte interessante do fim-de-semana e agora vamos ter apenas mais uma corrida”.