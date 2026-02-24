F1: Bernie Ecclestone aposta na Mercedes e… Gabriel Bortoleto

Bernie Ecclestone comentou o rumo da Fórmula 1 sob o novo regulamento de 2026. Para o ex-supremo da F1, esta nova era afasta o desporto da sua verdadeira essência e aproveitou para fazer as suas apostas para este ano.

Ecclestone antecipa um arranque de temporada turbulento, marcado por adaptação forçada às novas regras. O antigo líder da Fórmula 1 entende que o atual enquadramento técnico poderá não favorecer estilos de condução mais agressivos, como o de Max Verstappen, e teme que a disciplina se aproxime excessivamente do conceito da Fórmula E, afastando adeptos.

Quanto à hierarquia competitiva, Ecclestone aponta a Mercedes como potencial referência inicial, sem excluir um papel relevante da Ferrari. Mostra-se ainda otimista relativamente à estreia da Audi e deposita confiança no jovem brasileiro Gabriel Bortoleto.

Bernie Ecclestone afirmou à RTL:

“Haverá caos e confusão no início da temporada — todos terão de reaprender a Fórmula 1. Estas regras não favorecem o estilo de condução do Max Verstappen. Já não se trata tanto de corridas. A Fórmula 1 é um campeonato do mundo de pilotos, não de engenheiros. A direção atual aproxima-a da Fórmula E. O perigo é perdermos adeptos”.

Relativamente à luta pelo título, considerou:

“A Mercedes tem vantagem. O Russell tem talento, mas precisa de demonstrar instinto matador ao longo da época para ser campeão. As equipas com motor Mercedes têm boas hipóteses, mas espero que a Ferrari também tenha uma palavra a dizer. A Fórmula 1 beneficia se a Ferrari ganhar”.

Sobre Lewis Hamilton, referiu:

“Não o vejo a desistir antes de alcançar o seu objetivo. Talvez este ano seja bem-sucedido. Seria uma grande história”.

Por fim, mostrou confiança na Audi e em Gabriel Bortoleto:

“A Audi tem todos os ingredientes para um primeiro ano bem-sucedido. As equipas do meio da tabela estão muito próximas em termos de velocidade, e a Audi pode entrar nessa luta. Estou confiante de que o Gabriel Bortoleto será uma ameaça séria para o Nico Hülkenberg. É muito rápido e pode tornar-se campeão um dia”.