F1: Bernie Ecclestone apoia decisão de Massa sobre processo judicial | AutoSport

Bernie Ecclestone manifestou o seu apoio à decisão de Felipe Massa de dar entrada de um processo em tribunal para aferir o que aconteceu durante a temporada de 2008 da Fórmula e com aquele episódio em particular, que ficou vulgarmente conhecido como “crashgate”. Massa pede uma indemnização e uma revisão das circunstâncias que rodearam a corrida em Singapura, em que o acidente de Nelson Piquet Jr. contribuiu para que Massa perdesse o campeonato para Lewis Hamilton.

Ecclestone, que sugeriu no ano passado que a F1 tinha informações suficientes em 2008 para investigar o assunto, declarou: “Se [Massa] me tivesse perguntado, eu teria dito que era a coisa certa a fazer, processar e deixar um juiz inglês decidir o que está certo e errado”. Apesar das críticas de alguns quadrantes, Ecclestone reconheceu a determinação de Massa em procurar justiça e resolver o que ele considera uma injustiça histórica no desporto.

Apesar dos advogados de Massa afirmarem que o fracasso da FIA, com a cumplicidade de Bernie Ecclestone e da FOM, levou a perdas financeiras significativas para o brasileiro, que agora pede pelo menos 82 milhões de dólares de indemnização, o antigo líder da Fórmula 1, citado pelo The Guardian, apoia a decisão do brasileiro.

Apesar das críticas de alguns quadrantes, Ecclestone reconheceu a determinação de Massa em procurar justiça e resolver o que o brasileiro considera uma injustiça histórica na disciplina. “Não posso dizer nada sobre a decisão e o que vai acontecer”, acrescentou Ecclestone em declarações à agência noticiosa PA. “Não faço a mínima ideia, acho que ninguém faz, mas do ponto de vista dele, é melhor que um juiz inglês dê um veredito. Será mais útil para ele”.