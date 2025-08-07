F1: Bernie Ecclestone afirma que Hamilton devia reformar-se e sugere dois jovens substitutos

O ex-chefe da F1, Bernie Ecclestone, acredita que Lewis Hamilton devia reformar-se, salientando as dificuldades do piloto de 40 anos em 2025 — destacadas por um fraco desempenho no Grande Prémio da Hungria.

Enquanto os atuais e antigos chefes de equipa (Fred Vasseur e Toto Wolff) e o companheiro de equipa Charles Leclerc apoiam Hamilton, Ecclestone diz que o heptacampeão mundial está “cansado” e a arriscar a sua saúde desnecessariamente.

“Lewis está cansado”

“Lewis é muito talentoso, era e provavelmente ainda é”, disse ele. “Mas, como muitas personalidades desportivas de destaque quando chegam ao topo, só há um caminho a seguir, e não é uma boa direção. É apenas para baixo. Lewis está cansado. Ele tem feito o que faz há muito tempo. Ele precisa de uma pausa definitiva, fazer algo completamente diferente. Ele pode não pensar assim, mas em breve habituar-se-á a fazer outras coisas longe do automobilismo. Acho que ele já devia ter feito isso há algum tempo. Estaria a enganar-se a si próprio se continuasse. Se eu estivesse a cuidar dele, negociaria imediatamente com a Ferrari e diria: ‘Se tiverem alguém para substituir o Lewis, ele vai afastar-se’.”

“Não gostaria que nada de mal acontecesse ao Lewis”, explicou. “Ele não está a lutar pelo Campeonato e está numa fase da vida em que não valeria a pena passar dois anos de cama com uma fratura na coluna ou qualquer outra lesão grave. Ele não precisa mais correr riscos. Já ganhou sete títulos e isso é mais do que suficiente.”

Fighting until the last corner 🙌 pic.twitter.com/Q7pNB92Bq1 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) August 3, 2025

Hadjar e Bortoleto seria as escolhas

Ecclestone sugeriu os estreantes da Racing Bulls, Isack Hadjar, e da Sauber, Gabriel Bortoleto, como potenciais sucessores. Ele elogiou os dois jovens pilotos pelo seu talento, maturidade e fortes temporadas de estreia.

“Se eu pudesse, levaria Isack Hadjar da Racing Bulls”, disse ele. “Ele está a sair-se muito bem no seu primeiro ano e é um ótimo rapaz. Também gosto muito do nosso amigo do Brasil [Bortoleto]. Ele é talentoso. Ambos são sensatos também.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA