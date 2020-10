F1, Bernd Maylander: “Em Portimão a diferença era de 40 segundos por volta”

Bernd Maylander é o piloto do Safety Car da F1, um cargo que ocupa há já 20 anos. O alemão apontou qual o piloto mais difícil de controlar.

Ser piloto de Safety Car não é tão fácil quanto parece. É preciso seguir as ordens do Race Control, e andar a fundo em carros capacidade competitiva incomparavelmente menor em relação aos F1, o que faz parecer que o Safety Car vai sempre devagar demais. A somar a tudo isto, o piloto não pode sob circunstância alguma errar, pois um erro costuma significar o fim da carreira.

Maylander confessou que o piloto mais “chato” é Lewis Hamilton:

“Michael [Schumacher] era bastante calmo; bastante duro, tenho que dizer ”, disse ao podcast Beyond the Grid. “Valtteri Bottas, é muito calmo. Ele está sempre à mesma distância atrás do Safety Car. Max, não costuma pressionar-me. Nico Rosberg, também era muito calmo, sempre na distância certa. Sebastian [Vettel], sim, é difícil. Muito perto de Lewis, mas Lewis é definitivamente o mais difícil. ”

“Tenho que dizer que às vezes é muito difícil com Lewis porque ele está sempre a pressionar. Às vezes ele fica muito perto do carro ”, explicou.

“Não tenho certeza se ele quer pressionar, porque ele sabe disso. Esse é o seu estilo de direção. Ele tentará fazer de tudo para manter o pneu na janela de temperatura certa. Então, é muito estranho ser seguido porque às vezes perco -o nos espelhos, porque ele está no ponto cego. ”

A tarefa de “domar” os carros mais rápidos do mundo não é fácil com uma máquina que é mais lenta 40 seg./ volta:

“Os carros rodaram no minuto e 17 segundos, certo? Eles fizeram 1m14 ou 1m15 na qualificação? Minha volta mais rápida, também com pneus novos foi cerca de 1m58s [em Portimão]. Essa é a diferença ”, revelou. “Contamos a diferenças por quilómetro. É muito mais fácil. Entre oito e nove segundos e meio de diferença por quilômetro. É um mundo diferente. É como comparar aviões: é como um bom jato particular contra um Starfighter. Ambos voam, mas a uma velocidade diferente. ”