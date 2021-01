F1, Berger: “Rivalidade Verstappen/Leclerc parecida à rivalidade Senna/Prost”

O antigo piloto de Fórmula 1, Gerhard Berger, já está a pensar no futuro onde Lewis Hamilton já não estará na Fórmula 1. Para o austríaco, Max Verstappen e Charles Leclerc serão os pilotos a lutar pelo título de Campeão do Mundo.

A falar ao motorionline.com, Berger comparou a rivalidade entre Verstappen e Leclerc com Ayrton Senna e Alain Prost: “Vejo a rivalidade deles como a do Ayrton Senna e do Alain Prost. O Charles é uma pessoa calma dentro do carro e mostra menos emoções quando está a pilotar. Já o Verstappen é muito agressivo, tal como o Ayrton. Mas, não te sei dizer que vence entre os dois”.

Apesar dos elogios a Verstappen e a Leclerc, para Berger, Lewis Hamilton continua a ser o piloto mais completo: “O Hamilton continua a ser o piloto mais completo e competitivo na grelha. Ele sabe ler as situações perfeitamente e tira tudo do seu carro, a cada volta que faz”.

“Estas qualidades [de Hamilton] só as vi no Senna e no Schumacher. Estes dois, mais o Lewis, são os pilotos mais fortes que vi na Fórmula 1”, finalizou Berger.