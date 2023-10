F1: Benjamin Durand diz que projetos rejeitados pela FIA “estão ao nível para competir com Haas ou AlphaTauri” | AutoSport

Benjamin Durand, diretor executivo da LKYSUNZ, estrutura cuja candidatura foi rejeitada pela FIA na análise para a possível entrada na Fórmula 1, afirma que a Haas não teria sido aprovada, tal é o nível dos projetos candidatos, reforçando que qualquer um dos quatro que passaram à fase 2 do processo, poderiam competir com a equipa norte-americana ou com a AlphaTauri.

A FIA anunciou no princípio deste mês que a candidatura da Andretti foi a única “a cumprir os critérios rigorosos estabelecidos” entre as “quatro equipas que apresentaram candidaturas formais na Fase 2 do processo”. Entre esses 4 projetos estava o de Benjamin Durand. A LKYSUNZ teria um financiamento de mil milhões de dólares para entrar na F1 e deu a saber estar disponível para pagar mais do que os 200 milhões de dólares do fundo ‘anti-diluição’, supondo-se que a FIA já teria notificado a estrutura da sua decisão, ainda antes de terem lamentado os “mal-entendidos” que surgiram com tal afirmação. Em declarações ao The Race, Durand explicou que a FIA “ficou chateada” com a sua oferta de triplicar o fundo ‘anti-diluição’, mas que a única mensagem que queria ter passado com tal afirmação foi que estaria disponível para negociar com as 10 equipas para poder competir na Fórmula 1.

Sobre o facto de apenas uma equipa ter sido aprovada pela FIA, Durand considera que isso aconteceu porque a fasquia foi colocada tão alto, chegando mesmo a duvidar que a Haas, a última equipa a juntar-se ao pelotão da competição, tivesse conseguido a aprovação da FIA neste momento.

“Sabíamos que havia a possibilidade de aceitarem apenas uma equipa”, disse Durand ao The Race. “Honestamente, pensei que pudessem ser 12 equipas e que a decisão seria entre nós e as outras duas [Rodin Cars e Hitech] que foram rejeitadas [com a aprovação da Andretti] porque o que posso dizer é isto: pelo que sei das equipas que foram propostas – mais uma vez, não estou a par de tudo – mas todas elas estão ao nível de competir com a Haas ou a AlphaTauri”, acrescentando ainda que “a fasquia foi tão alta desta vez que, provavelmente, a Haas, se compararmos com a sua proposta de há uns anos atrás, também não teria sido aprovada”. Durand acredita que a FIA queria aumentar o pelotão com mais duas equipas, mas que decidiu dar um passo atrás nessa intenção devido à disputa com a Formula One Management (FOM) nesta matéria. Ainda assim, e tendo em consideração as propostas que foram apresentadas pelas suas candidaturas, o diretor executivo da LKYSUNZ diz que seria possível à entidade federativa aprovar todas as candidaturas e passar a contar com uma grelha de 14 equipas.