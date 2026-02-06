F1: Benetton B192 vendido por mais de 5 milhões de euros

O Benetton B192, o primeiro monolugar com que Michael Schumacher venceu uma corrida de Fórmula 1, foi vendido em leilão por 5.082.000 euros, abaixo da estimativa inicial de 8,5 milhões. O carro histórico foi leiloado pela Broad Arrow Auctions.

O B192 foi utilizado por Schumacher na sua estreia vitoriosa no Grande Prémio da Bélgica de 1992, em Spa-Francorchamps. O exemplar agora vendido foi pilotado pelo alemão em cinco corridas e foi desenhado por Rory Byrne. Equipado com um motor Ford V8 atmosférico de 3,5 litros, com uma potência estimada entre 660 e 680 cavalos, o Benetton destacou-se também pela sua marcante decoração em amarelo e verde. Ao longo da temporada, somou 11 pódios, uma vitória e duas voltas mais rápidas com Schumacher e Brundle.

O modelo ficou ainda na história por ser o último Fórmula 1 da Benetton com caixa manual, marcando o início de uma trajetória lendária que viria a conduzir Schumacher a sete títulos mundiais.

Foto: Broad Arrow Auctions