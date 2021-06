F1: Benedetto Vigna é o novo CEO da Ferrari | AutoSport

A partir de 1 de Setembro Benedetto Vigna será o CEO da Ferrari, substituindo o líder interino John Elkann. Desde Dezembro que este último liderava o fabricante italiano, desde que Louis Camilleri anunciou a sua saída por razões pessoais.

Vigna é presidente da STMicroelectronics para a área de Sistemas microeletromecânicos e sensores e tem 52 anos.

Em comunicado da Ferrari, Elkann diz que: “Estamos encantados por acolher Benedetto Vigna como novo CEO da Ferrari. A sua profunda compreensão das tecnologias que impulsionam grande parte da mudança na nossa indústria, e a sua comprovada capacidade de inovação, construção de negócios e liderança, irão reforçar ainda mais a Ferrari e a sua história única de paixão e desempenho, na excitante era que se avizinha”.

Já Vigna, abordou a paixão que a Ferrari desperta por todo o Mundo. “É uma honra ser escolhido pela Ferrari como seu CEO e faço-o com igual sentido de excitação e responsabilidade. Estou excitado por esta grande oportunidade, que me foi dada. E com um profundo sentido de responsabilidade, para com as extraordinárias realizações e capacidades dos homens e mulheres na Ferrari, para com todos os intervenientes da empresa e para com todas as pessoas de todo o mundo para quem a Ferrari é uma paixão tão única”.