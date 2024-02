F1: “Batman pode estar ao volante, mas se o carro não for competitivo, o piloto não fará a diferença”, diz Briatore | AutoSport

Surgem as reações à troca de equipa por parte do heptacampeão do mundo de Fórmula 1 Lewis Hamilton, umas mais otimistas do que outras. O antigo responsável da Benetton e Renault, Flavio Briatore sugeriu que nem um super-herói como o Batman pode fazer a diferença ao volante de um monolugar da Ferrari, se a equipa italiana não apresentar um carro competitivo, tentando antever o que pode ser o futuro de Hamilton na Scuderia.

Afirmando ter ficado muito surpreendido com o anúncio, como acontece com a maioria de nós, Briatore explicou que Lewis Hamilton “deve ter as suas razões” para a troca de equipa. “A única coisa que posso dizer é que desejo o melhor para a Ferrari e para o Lewis, mas estou surpreendido porque a Mercedes fez muito por ele”, disse à agência noticiosa italiana Lapresse. “Se eu concordo com a escolha? Não sei. Antes de mais, precisa de um bom carro, porque pode-se ter o Batman ao volante, mas se o carro não for competitivo, o piloto não fará a diferença”, sublinhou.

Ainda no ano passado, à mesma fonte, Briatore tinha dito que a Ferrari não se mostrava competitiva de ano para ano e que se criam “sempre demasiadas expectativas”, ficando os muitos fãs da equipa italiana desiludidos no final de cada temporada.