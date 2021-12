F1: Bater Daniel Ricciardo deu confiança a Lando Norris | AutoSport

Quando foi anunciado o contrato de Daniel Ricciardo com a McLaren, previu-se uma das mais divertidas parcerias da Fórmula 1, mas também uma das mais promissoras. Não se cumpriu, para já, nem uma nem a outra. Daniel Ricciardo e Lando Norris dão-se bem, mas não ao mesmo ponto de Norris/Sainz e nas pistas, o piloto australiano tem desiludido, mesmo tendo vencido em Monza e Lando Norris tem tomado as rédeas na McLaren. Sem dúvida que foi quem manteve a luta com a Ferrari possível.

Refletindo sobre esta temporada e a parceria com Ricciardo, Norris afirmou que ter batido o seu colega de equipa durante grande parte da época, aumentou a sua confiança. “Penso que tem sido muito bom para mim. Tem sido também uma das partes que me tem feito desfrutar um pouco mais do ambiente. Há sempre a questão de quando se enfrenta um piloto como este: será que me vou sair bem? Será que ele vai bater-me em cada qualificação ou corrida da época? Esses pensamentos passam pela cabeça. Por isso, quando nada disso acontece, então sente-se como ‘ok, se eu posso fazer isto contra ele e ele pôde vencer este tipo quando estava no mesmo carro, então eu devo estar num lugar decente’. Por isso, faz-nos pensar em coisas boas”, explicou o jovem britânico, que acrescenta que não se sentiu como se de repente fosse o melhor do pelotão. “Por outro lado, não me faz sentir como se de repente fosse o melhor piloto do mundo. Ainda houve algumas corridas em que ele foi mais rápido do que eu e sessões de qualificação em que ele foi um pouco mais rápido. Eu sei que ele ainda é o Daniel. Quando ele clicar e encontrar o seu caminho e assim por diante, espero ainda ser mais rápido do que ele. Mas sei que não vai ser assim, porque ele é um piloto muito, muito bom”.