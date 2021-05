F1: Bate-boca entre Mercedes e Red Bull continua

Toto Wolff revelou que a Red Bull tentou contratar 100 empregados do seu departamento de motores, mas apenas conseguiu assinar com 15.

Ontem, a Red Bull confirmou cinco engenheiros com experiência da Mercedes, a maioria dos quais eram funcionários permanentes, que se tinham juntado à sua nova divisão de unidades motrizes. Vão juntar-se ao ex-chefe de engenharia da Mercedes, Ben Hodgkinson, que a Red Bull confirmou como diretor técnico do projeto no mês passado.

Mas Wolff disse que apenas um pequeno número do pessoal abordado pela Red Bull se tinha juntado à equipa.

“É bastante óbvio que se se quiser montar uma fábrica de motores no Reino Unido, só existe uma e somos nós”, disse ele à Sky. “Temos lá cerca de 900 empregados. E se se está a pescar 15 destes ou mais, isso é bastante normal.

“Mas eles foram principalmente atrás de pessoal que está na parte da fabricação, por isso não foram contratações a pensar na performance . Acho que eles querem construir a empresa. Mas dou crédito ao projeto, é um Monte Evereste a escalar e eu gostaria de ter uma luta com unidades motrizes da Red Bull”.

“Penso que já contactaram 100 pessoas ou talvez mais, mas assinaram com 15”, acrescentou ele. Wolff não negou ter-se oferecido para duplicar os salários do seu pessoal a fim de os encorajar a ficar, como afirmou o Helmut Marko. Mas ele sugeriu que as ofertas da Red Bull podem ter ido além disso.

“Respeito todos os que querem defender o seu negócio ou construir o seu negócio e o tempo de retaliação ainda não chegou”.