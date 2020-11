F1: Barreira teve o comportamento esperado

Muitos questionaram a integridade das barreiras de protecção que cederam no impacto do carro de Romain Grosjean. Mas um especialista afirmou que as barreiras fizeram o esperado.

Em declarações ao motorsportmagazine.com, Jarno Zaffelli, da Dromo Design que redesenhou Zandvoort e atualizou Silverstone e Imola, disse que as barreiras de metal absorvem energia deformando-se e que uma alternativa não seria necessariamente mais segura:

“Nada aconteceu nada de errado com as proteções – nada”, disse Zaffelli, que conversou com a FIA após o acidente e reviu a filmagem. “A barreira comportou-se exatamente como esperado. A energia do impacto foi absorvida pela célula de sobrevivência e pela deformação da barreira. Algo que mostra isso é que a parte traseira do carro não percorreu mais do que dez metros. Para mim, era exatamente o que deveríamos esperar que a barreira fizesse.“



“Blocos de cimento podem desviar energia e não vão partir. Estas barreiras são mais rígidas do que encontramos nas estradas, mas ainda são elásticas.”

“O acidente de Grosjean foi muito incomum”, disse Zaffelli. “É altamente improvável que haja carros àquela velocidade nesse tipo de ângulo, naquele tipo de barreira. Gostaríamos que a barreira permanecesse o mais intacta possível, mas a algum momento, quando a energia é demais irá partir. ”

“O que vimos [no Bahrein] é algo que já foi visto várias vezes”, disse Zaffelli. “Provavelmente ninguém se lembra porque estava atrás do Tecpro, mas em Sochi ‘15, quando Sainz entrou no Tecpro – a barreira na parte de trás cedeu.”

“Eu acho que se há algo que pode ser melhorado, não é na barreira. Tenho a certeza de que a barreira foi projetada e montada corretamente.

“Tenho certeza de que a FIA fará uma investigação completa sobre isso, mas ficaria muito surpreendido se eles encontrassem algo que não está no nível exigido pela FIA.

Zaffelli disse que as probabilidade de Grosjean acertar na proteção e abri-la da maneira que fez é tão pequena que não tem certeza se mudar o ângulo da barreira melhoraria a segurança. Ele não espera que a barreira seja alterada para o Grande Prémio Sakhir deste fim de semana, que usa a mesma seção da pista.

“É preciso reconhecer que o acidente que aconteceu com Grosjean pode acontecer em qualquer lugar de qualquer outra forma”, disse ele. “É preciso pensar se as falhas são prováveis ​​ou não, previsíveis ou não. Este é um acidente que pode acontecer em qualquer lugar. Só com base neste acidente, a troca de barreiras não deve ser feita.”