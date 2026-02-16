F1: Barcelona mantém-se no calendário, em rotação com Spa-Francorchamps

A Fórmula 1 confirmou a renovação do acordo com o Circuit de Barcelona-Catalunya, que continuará a receber Grandes Prémios em 2028, 2030 e 2032, além da prova já prevista para 2026.

A partir desta época, a corrida passará a designar-se oficialmente Grande Prémio de Barcelona-Catalunya. O novo contrato integra uma estratégia de alternância com Spa-Francorchamps, circuito que acolherá as edições de 2026, 2027, 2029 e 2031, no âmbito da reorganização do calendário europeu.

A extensão surge após investimentos recentes na infra-estrutura, incluindo uma nova área de hospitalidade sobre as curvas 9, 10 e 11 e a reta principal, bem como a instalação de painéis solares para melhorar a sustentabilidade do recinto. Inaugurado em 1991, o traçado catalão mantém-se como uma presença histórica no campeonato e continua a atrair grande público, tendo reunido cerca de 300 mil espetadores em 2025.

O evento tem sido acompanhado por iniciativas urbanas de promoção junto dos adeptos, como festivais realizados no centro da cidade antes do fim-de-semana de corrida. Segundo os responsáveis locais, cada edição gera um impacto económico superior a 300 milhões de euros, reforçando a relevância internacional da região.

“Barcelona é uma cidade incrível e os adeptos recebem-nos sempre com enorme paixão, por isso estou satisfeito por continuarmos a competir aqui durante muitos anos”, afirmou Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1.

“Esta renovação resulta de uma colaboração forte e consolida a Catalunha como referência no calendário internacional. O evento gera mais de 300 milhões de euros por edição e projecta a região para o mundo”, declarou Pol Gibert, responsável da Circuits de Catalunya SL.

Foto: MPSA