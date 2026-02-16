F1: Barcelona mantém-se no calendário, em rotação com Spa-Francorchamps
A Fórmula 1 confirmou a renovação do acordo com o Circuit de Barcelona-Catalunya, que continuará a receber Grandes Prémios em 2028, 2030 e 2032, além da prova já prevista para 2026.
A partir desta época, a corrida passará a designar-se oficialmente Grande Prémio de Barcelona-Catalunya. O novo contrato integra uma estratégia de alternância com Spa-Francorchamps, circuito que acolherá as edições de 2026, 2027, 2029 e 2031, no âmbito da reorganização do calendário europeu.
A extensão surge após investimentos recentes na infra-estrutura, incluindo uma nova área de hospitalidade sobre as curvas 9, 10 e 11 e a reta principal, bem como a instalação de painéis solares para melhorar a sustentabilidade do recinto. Inaugurado em 1991, o traçado catalão mantém-se como uma presença histórica no campeonato e continua a atrair grande público, tendo reunido cerca de 300 mil espetadores em 2025.
O evento tem sido acompanhado por iniciativas urbanas de promoção junto dos adeptos, como festivais realizados no centro da cidade antes do fim-de-semana de corrida. Segundo os responsáveis locais, cada edição gera um impacto económico superior a 300 milhões de euros, reforçando a relevância internacional da região.
“Barcelona é uma cidade incrível e os adeptos recebem-nos sempre com enorme paixão, por isso estou satisfeito por continuarmos a competir aqui durante muitos anos”, afirmou Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1.
“Esta renovação resulta de uma colaboração forte e consolida a Catalunha como referência no calendário internacional. O evento gera mais de 300 milhões de euros por edição e projecta a região para o mundo”, declarou Pol Gibert, responsável da Circuits de Catalunya SL.
Foto: MPSA
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
1 comentários
Deixe aqui o seu comentário Cancelar resposta
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.
-
AutoSport TV WRC, Rali da Suécia: Highlights Dia 315 Fevereiro 2026 09:24
-
AutoSport TV Acidente nas 12 Horas de Bathurst 202615 Fevereiro 2026 09:18
Cágado1
16 Fevereiro, 2026 at 16:54
~Spa devia ter lugar permanente. Barcelona não se compara, mas deve ser melhor que Madrid.