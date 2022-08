F1, Balanço do meio de época: Alpine | AutoSport

Um passo em frente

A Alpine deu claramente um passo em frente em 2022 e não fossem os muitos azares que Fernando Alonso sentiu, a classificação até poderia ser melhor. A equipa francesa terminou os testes de pré-temporada sem grandes sinais que o A522 fosse um carro capaz de discutir os primeiros lugares do meio do pelotão, com a Alfa Romeo a dar melhores indicações do que a Alpine, por exemplo. No entanto, um bom trabalho de desenvolvimento em áreas-chave do carro, colocam a equipa no quarto lugar da classificação dos construtores, batendo para já a McLaren, que também melhorou imenso desde o início da época.

A chave do progresso apoia-se na reorganização dos responsáveis da equipa. Laurent Rossi continua a ser o CEO da estrutura, mas Otmar Szafnauer trocou a Aston Martin pela Alpine e deu uma nova “vida” à equipa. Está à frente do leme da equipa de Fórmula 1, assistido por Pat Fry e Matt Harman, numa organização melhor gerida do que em anos anteriores.

A equipa ainda não conquistou nenhuma vitória ou pódio, como aconteceu em 2021, mas nota-se que foi uma melhoria de desempenhos bem cimentada e não porque a sua situação surge do demérito de outras equipas. Trabalharam bem no carro e têm dois pilotos capazes de pontuar em todas as corridas.

A experiência de Alonso é fundamental neste crescimento, mas o facto de não ter pontuado em 4 corridas até agora pesa nas suas contas pessoais, enquanto Esteban Ocon somou mais pontos. A segunda metade da época vai ser interessante neste particular no seio da equipa, isto depois de Alonso ter anunciado a mudança para a Aston Martin em 2023, devendo Ocon ficar com mais responsabilidade. Estará o piloto francês pronto para assumir um papel mais preponderante na Alpine? Vão ser corridas muito interessantes.

Alpine – 8

Esteban Ocon – 8

Fernando Alonso – 7