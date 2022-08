F1, Balanço do meio de época: AlphaTauri | AutoSport

Época dececionante

Em 2022 a AlphaTauri conta com seu pior desempenho desde que foi “batizada” com o nome da marca de roupa da Red Bull. Se compararmos apenas com 2021, esquecendo a época encurtada de 2020, a equipa italiana tem quase tantos pontos somados como no GP do Azerbaijão. Nessa corrida do ano passado, conquistou 21 pontos e esta época, em 13 corridas, somam 27 pontos. Muito pouco realmente.

Segundo os responsáveis há vários fatores, mas o principal foi a conceção do monolugar, que ao contrário do que acontecia nos anos anteriores, teve de ser concebido (quase) exclusivamente pela equipa. A AlphaTauri utilizava partes do chassis das épocas anteriores da Red Bull, que costumam ser muito bem construídos, mas como se trata do primeiro ano da nova geração de monolugares, não pôde contar com essa ajuda. Os pilotos queixam-se muito de sentirem os carros muito diferentes de pista para pista, não conseguindo ainda, segundo os mesmos, descobrir uma solução. As atualizações não alteraram muito e Pierre Gasly e Yuki Tsunoda continuam a ter os mesmos problemas.

Em relação aos pilotos, Helmut Marko disse recentemente que Tsunoda já está muito próximo de Gasly em ritmo de qualificação, ainda não acontecendo isso durante as corridas, mas o piloto japonês continua a cometer erros nada saudáveis na Fórmula 1.

Pierre Gasly, que deverá sair da equipa no final do próximo ano, soma apenas 16 pontos e um quinto lugar foi a sua melhor classificação nas primeiras 13 corridas deste ano.

A situação não deverá alterar-se muito na AlphaTauri até ao final da época e os responsáveis da Red Bull não estão muito contentes com o que tem acontecido, num ano em que podem até perder a discussão com a Aston Martin e Haas pelo 7º posto no campeonato. Basta pensar que a Haas conseguiu fazer toda a primeira metade da época sem melhorias de grande envergadura nos seus carros e a Aston Martin apresentou na Hungria uma nova asa traseira que pode resultar em alguns dos circuitos que ainda faltam visitar.

AlphaTauri – Nota 4

Pierre Gasly – Nota 5

Yuki Tsunoda – Nota 4