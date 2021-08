F1, Balanço do meio da época: Red Bull – Pressão em todos os campos | AutoSport

A Red Bull apresentou-se nos testes de Inverno muito forte e com um novo piloto a fazer dupla com Max Verstappen: Sergio Perez foi “resgatado” após o fim de contrato na Racing Point em 2020, para substituir Alexander Albon, acrescentando em teoria, a experiência necessária para a equipa se bater com a Mercedes, que tem dois pilotos capazes de pontuar em todas as corridas.

Os testes serviram para provar ao vivo, aquilo que vinha a ser apregoado por todos na estrutura liderada por Christian Horner: o carro estava realmente forte e podia fazer frente ao monolugar da Mercedes. Ainda se levantaram dúvidas, sobre se conseguiriam os Red Bull, realmente bater a toda poderosa Mercedes. Depois dos testes, e com a Red Bull a ser considerada favorita para a primeira ronda do ano no Bahrein, poderia a Mercedes estar a esconder algum do seu jogo?

Max Verstappen conquistou a pole à frente de Lewis Hamilton, mas o seu novo colega de equipa, Sergio Perez, apenas se qualificou em 11º. O neerlandês estava na frente, mas isolado com dois pilotos Mercedes à sua volta, não sendo o cenário imaginado quando o mexicano foi contratado, sendo o único piloto que não veio do programa de pilotos jovens, desde David Coulthard e Mark Webber. Estaria o piloto a precisar de mais tempo para perceber o seu novo monolugar? É unânime, que a equipa produz os carros a pensar no estilo de pilotar de Verstappen, com os companheiros a terem que se habituar. Por isso a dificuldade de Alexander Albon e Pierre Gasly.

Sergio Perez é um piloto que dispensa apresentações. É um sobrevivente. Desde que teve o convite para ingressar na McLaren e ter sido dispensado, parecia que a sua carreira tinha terminado, mas o mexicano conquistou o seu espaço na Force India (depois Racing Point) e provando que tem qualidades mais que suficientes para estar no pelotão da F1. Na aventura na Red Bull, Perez tem novamente que mostrar argumentos, tendo mais pressão em cima dos seus ombros que nos anos todos que passou na estrutura anterior. Durante toda a primeira metade da época, se levantaram dúvidas sobre se Sergio Perez era capaz de “entregar” os resultados necessários à equipa, muitas vezes injustamente, mesmo depois de ter vencido a corrida do GP do Azerbaijão. O seu lugar é apetecível e mesmo que seja anunciada a sua continuação em 2022, as dúvidas vão surgir. O mexicano foi apenas o quinto piloto da Red Bull a vencer uma corrida, o que diz bem das suas qualidades.

Em sentido oposto, está Max Verstappen. Ser considerado o “underdog”, o piloto que não tem obrigação de vencer, mas que está a lutar pelo título, parece retirar alguma da pressão, pelo menos numa fase inicial da temporada. Depois do acidente de Silverstone, a sua imagem ficou um pouco afetada por dois motivos: primeiro, também teve parte da responsabilidade no incidente, com manobras agressivas que já no passado o fizeram parecer um piloto que exagera em certos momentos; segundo motivo, Lewis Hamilton não deu um passo atrás e o facto de não ter deixado passar o neerlandês naquela curva, provou que não vai entregar o ceptro de campeão sem dar luta, aumentando mesmo o nível.

A pausa de verão veio a calhar para Verstappen. Duas corridas consecutivas muito negativas, com a liderança a fugir-lhe das mãos. Pode recuperar, capacidades para isso tem o piloto, mas descansar, e parar um pouco para articular novo ataque a Lewis Hamilton, faz-lhe bem.

Um último apontamento para a cúpula da Red Bull. Helmut Marko e Christian Horner têm feito um bom trabalho, ao pressionarem a Mercedes como podem, alimentando uma guerra de palavras que, para além de desviar a atenção para alguns erros próprios, faz com que os adversários sintam o peso de ter um adversário à altura.

