F1, Balanço do meio da época: McLaren – Lando Norris tem sido o pão que alimenta | AutoSport

Muito se esperava da junção de Daniel Ricciardo e Lando Norris na McLaren. O marketing tem poucos segredos para o CEO da equipa, Zak Brown, que possivelmente viu neste alinhamento, uma delícia para os milhares de adeptos da equipa. E foi, mas Norris chegou diferente. Mais concentrado nas corridas e numa relação diferente com o seu novo companheiro de equipa, daquela que tinha com Carlos Sainz. O jovem tem provado, em 10 corridas das 11 realizadas, que é o pilar da equipa. Claro que é necessário que Ricciardo consiga subir de rendimento, até porque os adversários diretos – a Ferrari – tem dois pilotos que estão muito próximos em termos de desempenho em corrida. No entanto, Lando Norris tem encantado e se (poucas) dúvidas houvesse que tinha capacidade de lidar com a pressão constante de apresentar resultados, o piloto tem respondido em pista. Envolveu-se na luta entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, perdendo apenas porque o seu monolugar ainda não é um carro de topo. As 15 corridas consecutivas a pontuar, apenas foram interrompidas por causa do acidente causado por Valtteri Bottas na Hungria.

Daniel Ricciardo está apagado, uma sombra daquilo que já fez e, acreditamos, do que ainda é capaz de conseguir. A ambientação ao monolugar demorou mais tempo do que anteriormente fez na Renault. Pelo que parece, o MCL35M é um carro difícil de conduzir, que precisa de alguma paciência para colocar todo o seu potencial em pista, mas Ricciardo não é nenhum piloto estreante ou com pouca experiência. Com os cortes no orçamentos das equipas, já não é possível testar como antigamente, e por isso, o australiano passou muito tempo no simulador, para tentar descobrir todos os segredos da máquina de Woking. É possível que até ao fim do ano, o piloto possa apresentar alguns resultados que igualem aquilo que a equipa tinha em mente quando o contratou, mas até agora, Ricciardo esteve muitos furos abaixo, principalmente quando toda a gente esperava que conseguisse melhor que Norris.

Em termos de desempenho coletivo, a McLaren parece estar no bom caminho. Desde a entrada de Zak Brown que os resultados têm vindo a subir, bem assente em termos financeiros e desportivos.

