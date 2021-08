F1, Balanço do meio da época: Ferrari – O ressurgimento | AutoSport

O caminho da Ferrari nesta era híbrida tem sido de altos e baixos, mas em 2020 assistimos a uma das maiores quedas de performance da Scuderia desde 1980. A Ferrari sabia que tinha de se recompor e preparar o futuro (a entrada dos novos regulamentos) e como tal, Mattia Binotto operou uma reestruturação, termo muito comum quando se fala da equipa italiana. As chefias dos departamentos técnicos foram revistas, tal como a organização hierárquica e a dupla de pilotos foi alterada, com a troca de Sebastian Vettel por Carlos Sainz, que forma com Charles Leclerc a dupla mais jovem da história da Ferrari, um sinal claro para dentro e fora da estrutura que o pensamento estava a ser feito a médio prazo.

2021 foi encarado com uma espécie de ano zero, em que a equipa se prepara para 2022. O carro revisto, com uma aerodinâmica melhorada e a unidade motriz também sofreu evoluções, mas o foco principal da equipa está na próxima época pelo que o monolugar deste ano nunca seria alvo de grandes evoluções. No entanto, a Ferrari apresentou uma boa base para fazer o seu ressurgimento e lutar pelo terceiro lugar, objetivo assumido abertamente por Binotto. Os engenheiros fizeram um bom trabalho, tal como a dupla de pilotos. Depois de uma relação com altos e baixos com Vettel, Leclerc encontrou em Sainz o companheiro de equipa ideal. O espanhol integrou-se muito bem na Scuderia e criou laços saudáveis com Leclerc, deixando de lado qualquer tipo de rivalidade (para já), com ambos focados no desenvolvimento da equipa. Como todos os pilotos que mudaram de equipa este ano, Sainz demorou um pouco a adaptar-se à nova máquina, mas foi dos primeiros a consegui-lo. O melhor elogio que se pode fazer ao espanhol é que tem estado muito perto das prestações de Leclerc e até tem mais três pontos nesta altura. Leclerc também está numa fase positiva. Não tem deslumbrado, mas tem conseguido pontos importantes. É claramente a estrela da equipa, mas encontrou em Sainz uma boa referência, com a presença do espanhol a exigir mais.

A Ferrari mantém os pontos fracos do passado (erros estratégicos nas corridas) e tanto Sainz como Leclerc, apesar da boa época que estão a fazer, têm cometido erros que se pagam caro nas lutas pelos primeiros lugares. No caso de Sainz, os erros causam alguma estranheza depois de duas épocas quase imaculadas na McLaren, o que pode significar que os pilotos têm de andar mais no limite para chegar às posições desejadas. Para já a Ferrari mostra um passo em frente positivo face a 2020, o que não era difícil de todo, mas fica a sensação que se tivesse um carro para lutar pelo título ficaria a perder ainda para a Mercedes e Red Bull, que são estruturas mais fortes e mais preparadas para este tipo de combate.

