F1, Balanço de verão: Zhou Guanyu

À imagem de Valtteri Bottas, Zhou Guanyu não tem conseguido causar um impacto significativo na Sauber. O monolugar da equipa suíça não ajuda, mas o piloto chinês, apesar de ligeiramente acima do mais experiente colega de equipa, não tem conseguido deixar a sua marca.

Com zero pontos, tal como Bottas, tem apresentado resultados ligeiramente melhores. O 11º lugar na primeira corrida do ano parecia dar ânimo ao piloto, mas desde então o melhor resultado foi um 13º lugar. O nome de Zhou nem sequer tem sido muito referido nas especulações que envolvem a entrada da Audi, o que é sempre mau presságio. Zhou já demonstrou que pode ser um piloto sólido, mas está longe de ser um talento indiscutível e talvez isso o esteja a afastar da possibilidade de se manter na estrutura. Zhou é o representante de um mercado que a F1 quererá manter, mas com as portas a fecharem-se a grande velocidade, começa a ser difícil entender para onde irá o piloto chinês, ou sequer se poderá manter-se na F1.

Esta é já a terceira temporada de Zhou na F1 e nunca conquistou um lugar acima do oitavo na sua carreira. Esta época tem sido o reflexo do que se espera dele: competente, mas sem o rasgo de outros talentos na grelha, que lhe permita almejar a algo mais e sem demonstrar capacidade para fazer mais do que se espera da equipa. O mercado pode dar muitas voltas, mas Zhou teria de fazer uma segunda metade espantosa para conseguir mudar o rumo dos acontecimentos. Para já, não desilude mas também não entusiasma… como tem feito desde o início da sua passagem na F1

Zhou Guanyu: Nota 4