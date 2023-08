F1, Balanço de verão: Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo | AutoSport

A AlphaTauri decidiu, juntamente com os responsáveis da Red Bull, substituir Nyck de Vries, que tinha iniciado a temporada ao lado de Yuki Tsunoda, por Daniel Ricciardo. Uma decisão que pode ser contestada, mesmo que os resultados do neerlandês não estivessem a ir de encontro com as expectativas geradas na pré-temporada.

A troca de pilotos ocorreu numa altura em que a equipa introduziu as suas atualizações num carro que foi o menos performante do pelotão, mantendo a tendência da temporada passada. Por isso, nunca saberemos o que conseguiria fazer de Vries com um carro um pouco melhor. Mas no frente-a-frente com Tsunoda, o piloto neerlandês esteve sempre atrás do seu companheiro de equipa.

Havia dúvidas sobre se Tsunoda conseguiria ser o ‘chefe de fila’ da AlphaTauri após a saída de Pierre Gasly, mas o japonês correspondeu e apesar de ter apenas 3 pontos somados, esteve mais vezes na discussão pelo último ponto disponível. Está mais calmo no rádio, mas mais agressivo (no bom sentido) ao volante. Consegue dificultar a vida a pilotos com melhores carros e isso agrada à equipa.

Sem que Nyck de Vries conseguisse mostrar muito em 10 corridas que realizou – o melhor que fez foi o 12º lugar conquistado no Mónaco – a entrada de Daniel Ricciardo parecia mexer com a equipa. O regressado piloto australiano esteve melhor do que Tsunoda na Hungria, tanto em qualificação como em corrida, mas o japonês voltou a colocar tudo como estava antes da entrada do novo companheiro de equipa com o 10º lugar na corrida da Bélgica, enquanto Ricciardo terminou no 16º posto. Ainda assim, Ricciardo esteve melhor na corrida Sprint desse fim de semana, apesar de não ter somado qualquer ponto.

Tsunoda já admitiu sentir mais pressão com a entrada de Ricciardo, que é mais experiente e é apontado para o regresso à Red Bull, por isso será uma luta interna engraçada a seguir na segunda metade da temporada. Para já, vantagem para Yuki Tsunoda, depois veremos como se comporta nas provas que ainda faltam disputar.

Vitórias Pole Position Voltas + rápidas Pos. Pontos Yuki Tsunoda 0 0 0 17º 3 Nyck de Vries 0 0 0 20º 0 Daniel Ricciardo 0 0 0 21º 0

Foto: Peter Fox/Getty Images/Red Bull Content Pool