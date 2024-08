F1, Balanço de verão: Valtteri Bottas

É certo que o contexto não é favorável e a Sauber tem apresentando um nível lastimável, mas Bottas tinha a obrigação de tentar fazer algo mais. Parece resignado ao seu destino e mesmo a sua postura bem disposta permite-lhe ganhar mais fãs, mas não deverá ajudar muito a convencer a Audi a apostar nele. Assim, poderemos estar a ver a última época de Bottas na F1, uma caricatura do que já fez. Se quiser manter-se no Grande Circo terá de fazer algo mais, sabendo-se que não tem material para grandes feitos.

É preciso recuar até 2013, ano da estreia de Valtteri Bottas, numa Williams a afundar-se, para ter uma primeira metade de época tão má. Bottas ainda não pontuou, e os melhores resultados foram dois 13ºs lugares. É verdade que a equipa está muito longe dos pontos e os pilotos não têm carro para almejar bons resultados, mas se compararmos os resultados de Bottas e Zhou Guanyu, o piloto finlandês está ligeiramente abaixo do seu colega de equipa. Mas esperava-se que as diferenças entre os dois pilotos fossem um pouco mais vincadas. Bottas tem experiência e qualidade para mais.

