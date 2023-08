F1, Balanço de verão: Valtteri Bottas e Zhou Guanyu | AutoSport

Uma dupla de pilotos que é prejudicada pelo desempenho do monolugar da equipa, que parece estar num período de espera, entre a saída da Alfa Romeo como patrocinadora principal e a entrada da Audi na Fórmula 1, como fabricante de motores e acionista maioritária da equipa. O estado de indefinição em que se encontra a equipa não beneficia uma dupla que já provou poder estar na luta pelos pontos.

Zhou perdeu uma boa oportunidade na Hungria para somar bons pontos, num fim de semana em que ambos os carros mostraram andamento para lutar entre os dez primeiros. Foi a melhor oportunidade da temporada, mas depois de se ter qualificado no quinto posto (Bottas foi sétimo), o piloto chinês teve um problema com o monolugar na altura do arranque para a corrida, ficou parado e foi engolido pelo pelotão, tendo ainda falhado a travagem e batido em Daniel Ricciardo, resultando ainda na desistência de ambos os Alpine. Valtteri Bottas também foi prejudicado por essa situação porque ficou no meio da confusão e a equipa perdeu a sua melhor oportunidade de somar muitos pontos.

Bottas teve o seu melhor resultado no GP inaugural da temporada. No entanto, no GP do Canadá começou por dar nas vistas nos treinos e parecia poder obter uma boa posição para a grelha de partida, mas acabou por ser eliminado na Q2. Caiu algumas posições na classificação nas primeiras voltas, mas durante as paragens do Safety Car conseguiu recuperar e esteve na luta pelos últimos lugares pontuáveis com vários adversários. Acabaria por disputar o 9º lugar da classificação com Lance Stroll num carro mais performante do que o seu e ganhou essa batalha.

Apenas com 9 pontos somados até agora, a Alfa Romeo não conseguiu ainda colocar os seus dois pilotos nos pontos na mesma corrida.

Vitórias Pole Position Voltas + rápidas Pos. Pontos Valtteri Bottas 0 0 0 15º 5 Zhou Guanyu 0 0 1 16º 4

